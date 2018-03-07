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Литовские ученые разработали технологию очистки питьевой воды на многие месяцы
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Литовские ученые разработали технологию очистки питьевой воды на многие месяцы 

TechCult 7 марта 2018
Фото: TechCult
Ученые Каунасского технологического института (Литва) разработали новую технологию очистки питьевой воды, предохраняющую ее от повторного загрязнения в течение нескольких месяцев. Очистка воды сегодня не представляет большой проблемы. В частности, туристы, путешествующие по экзотическим странам, обычно держат при себе специальные обеззараживающие таблетки. Однако, если сегодня вода, подвергшаяся очистке, безопасна, то через несколько дней может снова подвергнуться так называемому вторичному загрязнению.
Команда исследователей из Литвы сумела добиться того, что вода, очищенная по их методу, сохраняет антибактериальные свойства до трех месяцев. Пока эта технология сохраняется в тайне. Известно, что на вкус очищенная вода отличается от воды из-под крана.
Известно также, что в процессе очистки используются некоторые ингредиенты в малых концентрациях, в частности, серебро, которое использовалось для тех же целей еще в Древнем Риме.
Как сообщают разработчики, новое средство обеззараживания воды будет выпускаться в виде жидкости и таблеток, что сделает его востребованным, прежде всего, у военных в период ведения боевых действий.
Технология уже запатентована и готова к реализации — в том числе и для промышленного использования. Исследователи также считают, что со временем можно будет наладить серийный коммерческий выпуск бутилированной очищенной воды.
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