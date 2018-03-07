Ученые РФ создадут «умную» блокчейн-платформу

Проект по созданию инновационной блокчейн-платформы, которая фиксирует данные по объемам производства и потребления электроэнергии и автоматически выставляет счета, стал участником трека Power&Energy стартап-акселаратора GenerationS от Российской венчурной компании (РВК) . Технология позволит устранить необходимость в посредниках и отказаться от использования бумажных квитанций, сообщили в среду в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ), который выступает партнером акселератора.
"Российские ученые разрабатывают "умную" блокчейн-платформу для управления электроэнергией. Платформа снижает расход электроэнергии, фиксирует данные по объемам ее производства и потребления, автоматически выставляет счета за электроэнергию и многое другое. Проект уже прошел несколько этапов экспертного отбора и вошел в число участников акселерационной программы трека Power&Energy стартап-акселератора GenerationS от РВК", — говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе УрФУ, проект может получить широкое применение в сфере энергоснабжения: от отдельных домохозяйств до целых городов.
"Используя эту технологию, потребители смогут оплачивать электроэнергию в автоматическом режиме. Так проект поможет избежать заполнения бумажных квитанций и онлайн-форм вручную. Необходимость в поставщиках платежных услуг отпадет, платежные комиссии больше не будут влиять на цену электроэнергии", — сказал собеседник агентства.
По словам основателя проекта Яна Койфманна, в перспективе планируется масштабирование платформы в сферы водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и других видов энергии.
"Решения, которые сможет предложить платформа, затрагивают не только сегмент конечных потребителей электроэнергии, будь то домохозяйства или более крупные участники, но и производителей и регуляторов. Использование закрытого блокчейна устраняет необходимость в таких посредниках, и взаиморасчеты между поставщиками электроэнергии и ее производителями производятся напрямую", — приводит пресс-служба слова Койфманна.
GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов.