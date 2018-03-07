Ученые РФ создадут «умную» блокчейн-платформу

"Решения, которые сможет предложить платформа, затрагивают не только сегмент конечных потребителей электроэнергии, будь то домохозяйства или более крупные участники, но и производителей и регуляторов. Использование закрытого блокчейна устраняет необходимость в таких посредниках, и взаиморасчеты между поставщиками электроэнергии и ее производителями производятся напрямую", — приводит пресс-служба слова Койфманна.

По словам основателя проекта Яна Койфманна, в перспективе планируется масштабирование платформы в сферы водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и других видов энергии.