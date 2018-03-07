#видео | Найден способ 3D-печати изделий из жидкого металла

В далеких 90-х годах режиссер Джеймс Кэмерон во второй части кинофильма «Терминатор» представил робота из жидкого металла Т-1000. Тогда подобное поведение металла (за исключением ртути и еще некоторых экспериментальных сплавов) казалось настоящей фантастикой. Однако наука не стоит на месте, и хотя до создания Т-1000 мы еще не дошли, в будущем любой желающий сможет печатать предметы из жидкого металла у себя дома.

Как сообщает редакция журнала Advanced Materials Technologies, группа ученых из Университета штата Орегон под руководством Йегита Менгюча создала модифицированный вид металлического сплава. Такой подход (в отличие от других подобных разработок) позволяет использовать сплав в любых существующих 3D-принтерах. Таким образом можно создавать проводящие ток элементы, которые при этом можно сгибать и даже растягивать при комнатной температуре. Однако похожие ранее созданные материалы обладали низкой вязкостью и большим поверхностным натяжением.

Группа же исследователей из Университета штата Орегон в своей работе решила использовать галинстан. Это металл, состоящий из галлия, индия и олова, температура плавления которого ниже 30 градусов Цельсия. Для увеличения вязкости ученые добавили в сплав частицы никеля диаметром от 800 нанометров до 7 микрометров.

Схема смешивания металлов

Сам процесс производства происходит следующим образом: в специальный сосуд с частицами никеля заливается сплав, после чего в полученную смесь погружается ультразвуковой излучатель, который позволяет сплаву равномерно окисляться, увеличивая вязкость итогового материала. Получившийся в результате металл по консистенции напоминает пасту, которую можно использовать для 3D-печати. Ученые уже напечатали несколько конструкций разной формы. Кроме того, эксперты утверждают, что новый сплав можно использовать как средний слой между двумя эластичными полимерами, что дает возможность создавать, например, растягивающиеся микросхемы.

http://youtu.be/DDLXow8k5aM