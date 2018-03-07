Google представил новый квантовый компьютер

Google представила свой новый квантовый процессор Bristlecone

Сотрудники Google Quantum AI Lab не покладая рук трудятся над созданием квантового компьютера, который однажды сможет разрешить важнейшие мировые проблемы и прийти на смену традиционным компьютерам, к которым все мы так привыкли. Наконец-то компании удалось совершить небольшой прорыв в данном направлении и создать компактный процессор Bristlecone, способный потягаться с современными кремниевыми решениями ключевых производителей CPU.

«Мы твёрдо уверены в том, что квантовые компьютеры на основе процессора Bristlecone сумеют превзойти традиционные ПК во многих областях», — произнёс со сцены глава подразделения Google Research Джулиан Келли. Одной из важнейших проблем современных квантовых компьютеров является высокий уровень ошибок, совершаемых в процессе вычислений. Именно эту задачу инженеры Google и стремятся решить максимально оперативно, тем самым приблизив точность квантовых вычислений к нашим реалиям и сделав подобное железо пригодным для массового использования. Процессор Bristlecone был продемонстрирован в рамках мероприятия American Physical Society, которое прошло в этот понедельник в Лос-Анджелесе

Основным преимуществом процессора Google перед другими квантовыми решениями является не только тот факт, что при своём компактном размере он содержит в себе 72 кубита, но ещё и использование в нём особой технологии коррекции квантовых ошибок. Предыдущий 9-кубитный процессор Google демонстрировал количество ошибок на уровне 1%. Даже несмотря на значительный прирост количества кубитов в новом процессоре, инженерам удалось сдержать уровень ошибок на той же отметке благодаря инновационному алгоритму корректировки квантовых вычислений.

hi-news.ru