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Google представил новый квантовый компьютер
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Google представила свой новый квантовый процессор Bristlecone 

Hi-News.ru 7 марта 2018
Фото: hi-news.ru
Сотрудники Google Quantum AI Lab не покладая рук трудятся над созданием квантового компьютера, который однажды сможет разрешить важнейшие мировые проблемы и прийти на смену традиционным компьютерам, к которым все мы так привыкли. Наконец-то компании удалось совершить небольшой прорыв в данном направлении и создать компактный процессор Bristlecone, способный потягаться с современными кремниевыми решениями ключевых производителей CPU.
Одной из важнейших проблем современных квантовых компьютеров является высокий уровень ошибок, совершаемых в процессе вычислений. Именно эту задачу инженеры Google и стремятся решить максимально оперативно, тем самым приблизив точность квантовых вычислений к нашим реалиям и сделав подобное железо пригодным для массового использования. Процессор Bristlecone был продемонстрирован в рамках мероприятия American Physical Society, которое прошло в этот понедельник в Лос-Анджелесе.
«Мы твёрдо уверены в том, что квантовые компьютеры на основе процессора Bristlecone сумеют превзойти традиционные ПК во многих областях», — произнёс со сцены глава подразделения Google Research Джулиан Келли.
Основным преимуществом процессора Google перед другими квантовыми решениями является не только тот факт, что при своём компактном размере он содержит в себе 72 кубита, но ещё и использование в нём особой технологии коррекции квантовых ошибок. Предыдущий 9-кубитный процессор Google демонстрировал количество ошибок на уровне 1%. Даже несмотря на значительный прирост количества кубитов в новом процессоре, инженерам удалось сдержать уровень ошибок на той же отметке благодаря инновационному алгоритму корректировки квантовых вычислений.
hi-news.ru
В данный момент квантовые компьютеры используются очень небольшим количеством крупных компаний, которым они нужны для специфических задач вроде криптографии. Но аналитики исследовательской компании Communications Industry Researchers считают, что уже к 2023 году прибыль рынка квантовых вычислений составит впечатляющие 8 миллиардов долларов. Сегодня в квантовых компьютерах заинтересованы такие гиганты, как Samsung, Daimler, Honda, JP Morgan и другие. Наибольших результатов в данной области на сегодняшний день достигли инженеры IBM и Intel. Теперь к ним присоединилась и Google, руководство которой не желает оставаться в стороне от потенциально невероятно прибыльного для себя рынка.
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