Создан нанокомпозит для обнаружения взрывчатки и допинга

Сибирские ученые создали нанокомпозит для обнаружения взрывчатки и допинга

"У смешанного оксида серебра и меди есть потенциал для использования в качестве компонента электродов в новых батареях, аккумуляторах или их частях. Упорядоченность металлических наноструктур полезна при развитии высокочувствительных аналитических методов для обнаружения чрезвычайно малые концентрации тех или иных веществ. Например, в аэропорту при досмотре пассажира можно было бы найти частицы взрывчатых материалов или обнаруживать следы запрещенных препаратов в допинг-пробах спортсменов", — говорится в сообщении. Ученые Института катализа (ИК) Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета получили смешанный оксид серебра и меди, который в перспективе может использоваться в аккумуляторах, а также для обнаружения следов взрывчатых веществ и допинга. Об этом сообщило в понедельник официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Ученые исследовали каталитические свойства оксида меди: в зависимости от размера частиц соединение проявляло разные окислительные свойства, и у наночастиц оказалась очень мобильная структура. После добавления к оксиду меди серебра структура стала более стабильной. При нагревании оксида выяснилось, что на свойства материала влияет среда — выделяются наночастицы серебра разного размера.

Полученный оксид отличается доступностью по сравнению с катализаторами, содержащими благородные металлы.