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Создан нанокомпозит для обнаружения взрывчатки и допинга
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Сибирские ученые создали нанокомпозит для обнаружения взрывчатки и допинга 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Ученые Института катализа (ИК) Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета получили смешанный оксид серебра и меди, который в перспективе может использоваться в аккумуляторах, а также для обнаружения следов взрывчатых веществ и допинга. Об этом сообщило в понедельник официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".
"У смешанного оксида серебра и меди есть потенциал для использования в качестве компонента электродов в новых батареях, аккумуляторах или их частях. Упорядоченность металлических наноструктур полезна при развитии высокочувствительных аналитических методов для обнаружения чрезвычайно малые концентрации тех или иных веществ. Например, в аэропорту при досмотре пассажира можно было бы найти частицы взрывчатых материалов или обнаруживать следы запрещенных препаратов в допинг-пробах спортсменов", — говорится в сообщении.
Ученые исследовали каталитические свойства оксида меди: в зависимости от размера частиц соединение проявляло разные окислительные свойства, и у наночастиц оказалась очень мобильная структура. После добавления к оксиду меди серебра структура стала более стабильной. При нагревании оксида выяснилось, что на свойства материала влияет среда — выделяются наночастицы серебра разного размера.
Полученный оксид отличается доступностью по сравнению с катализаторами, содержащими благородные металлы.
"Современные катализаторы окислительного типа, как правило, содержат дорогостоящие благородные металлы: палладий, платину, золото. Их стоит заменять на более дешевые, и в этом отношении недорогие серебро и медь могут быть своего рода палочкой-выручалочкой для создания таких же эффективных, а возможно и более активных катализаторов", — цитирует издание ведущего научного сотрудника ИК СО РАН доктора химических наук Андрей Боронина.
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