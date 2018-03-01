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Самолеты СЛО «Россия» переведут на отечественное оборудование
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«Известия»: самолеты СЛО «Россия» переведут на отечественное оборудование 

Газета.Ru 1 марта 2018
Фото: Marcos Ximenes/Jetphotos.net
Самолеты специального летного отряда (СЛО) "Россия", в том числе президентский борт, переведут на отечественное навигационное оборудование. Об этом пишут "Известия".
В компании "Ил" рассказали, что заменить иностранное бортовое оборудование самолетов Ил-96-300 аналогами отечественного производства планируется в 2018–2019 годах.
"Речь идет об инерциальной системе, отвечающей за определение положения самолета в пространстве, "ответчиках", обеспечивающих автоматическую передачу наземным РЛС сведений о самолете, а также об оборудовании для навигации и посадки", — пишет газета.
Пресс-секретарь Управделами президента России Елена Крылова отметила, что замена навигационного оборудования будет выполняться на базе воронежского авиазавода при проведении планового технического обслуживания самолетов.
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