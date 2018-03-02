Маск показал пассажирский Hyperloop изнутри 

Знаменитый американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla решил подогреть интерес публики к его проекту пассажирского вакуумного поезда Hyperloop и показал на технологической выставке в Дубае «начинку» состава, передает сайт компании.
Отмечается, что идея создать поезд, который будет двигаться со скоростью 1000-1200 км/ч, пришла к Маску в 2013 году. Он собирался построить не только состав, но и особую трубу, по которой он будет идти.
Для того, чтобы поезд передвигался с большой скоростью, там будет поддерживаться низкое давление и капсулы почти не будут испытывать встречное сопротивление воздуха.
A look inside the Virgin @HyperloopOne #prototype which makes global debut in #Dubai -
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Photo: Leslie Pableo | KT pic.twitter.com/bYw0P28i9C— Khaleej Times (@khaleejtimes) 22 февраля 2018 г.
В Дубае Маск представил внутреннее убранство пассажирских капсул Hyperloop. Участники и посетители выставки увидели большой просторный салон в светлых тонах, в котором можно стоять в полный рост, сенсорные дисплеи по бокам от кресел, сами кресла из бежевой кожи, пишет «360».
В данный момент, капсула разгоняется до 386 километров в час, но это обусловлено тем, что труба, в которой ее испытывали, сейчас в длину всего 500 метров. По словам специалистов, если ее увеличить на два километра, то поезд с легкостью преодолеет отметку в тысячу километров в час.