Разработана новая технология очищения воды

Ученые разработали новую технологию очищения воды

В современном мире проблема нехватки пресной воды стала настоящей угрозой для всего человечества. Так, в муниципалитете города Кейптаун Южно-Африканской Республике (ЮАР) заявили, что при сегодняшнем уровне потребления воды ее ресурсы будут исчерпаны к апрелю текущего года. Жителям Кейптауна, чья численность составляет четыре миллиона, рекомендовано принимать душ не более двух минут, не мыть машины, не заполнять бассейны, не поливать сады и ограничить использование стиральных машин, напоминает "Инфореактор".

Для решения проблемы дефицита пресной воды в странах третьего мира учеными из Тель-Авива была представлена новая программа, которая предусматривает повторную очистку воды от вредных примесей, солей, сточных вод и медицинских отходов. Самым сложным является последний вид загрязнения. Химические вещества, содержащиеся в медицинских отходах, представляют особую опасность для людей и окружающей среды. Они не выводятся и не поддаются нейтрализации традиционными методами очистки.

Работа над решением этой сложной задачи будет осуществляться на базе нового израильского Института изучения водных ресурсов имени Моше Мирилашвили, главой которого является профессор Дрор Ависар.

В работе примут участие ученые и научные сотрудники Колумбийского университета ( США ), Берлинского технического университета Германии , а также многочисленные старт-ап компании.

Как отметил профессор Дрор Ависар, институт станет инновационной платформой для изучения вопросов водоснабжения и технологий повторной очистки воды.