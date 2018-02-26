Ещё
Разработана новая технология очищения воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые разработали новую технологию очищения воды 

Газета.Ru 26 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
В современном мире проблема нехватки пресной воды стала настоящей угрозой для всего человечества. Так, в муниципалитете города Кейптаун в Южно-Африканской Республике (ЮАР) заявили, что при сегодняшнем уровне потребления воды ее ресурсы будут исчерпаны к апрелю текущего года. Жителям Кейптауна, чья численность составляет четыре миллиона, рекомендовано принимать душ не более двух минут, не мыть машины, не заполнять бассейны, не поливать сады и ограничить использование стиральных машин, напоминает "Инфореактор".
Для решения проблемы дефицита пресной воды в странах третьего мира учеными из Тель-Авива была представлена новая программа, которая предусматривает повторную очистку воды от вредных примесей, солей, сточных вод и медицинских отходов. Самым сложным является последний вид загрязнения. Химические вещества, содержащиеся в медицинских отходах, представляют особую опасность для людей и окружающей среды. Они не выводятся и не поддаются нейтрализации традиционными методами очистки.
Работа над решением этой сложной задачи будет осуществляться на базе нового израильского Института изучения водных ресурсов имени Моше Мирилашвили, главой которого является профессор Дрор Ависар.
В работе примут участие ученые и научные сотрудники Колумбийского университета (США), Берлинского технического университета Германии, а также многочисленные старт-ап компании.
Как отметил профессор Дрор Ависар, институт станет инновационной платформой для изучения вопросов водоснабжения и технологий повторной очистки воды.
Газета.Ru: последние новости
В Италии нашли причину человеческого успеха В США через 15 лет хотят запустить термоядерный реактор Учёные МГУ разработали новый тип жидкокристаллических дисплеев
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля207
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию536
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение