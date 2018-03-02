В США заявили об опасности столкновения Tesla Маска с Марсом

Запущенный в космос автомобиль Tesla Rodster при столкновении с Марсом занесет на планету земные бактерии, передает ФБА «Экономика сегодня»

Они могут угрожать местной биологической жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета Пердью.

Ученые напомнили, что в NASA знают об опасности попадания земных бактерий на другие планеты, поэтому космические аппараты, отправляемые к Луне или Марсу, проходят обработку и доводятся до стерильного состояния. Однако Tesla Rodster такую подготовку не прошла.

По словам специалиста по планетарным исследованиям профессора Джея Мелоша, если на Марсе есть биологическая жизнь, то она может перемешаться с земными организмами. Однако неизвестно, окажутся ли представители Земли более способными к адаптации и завоют Марс, таким образом, чтобы у него была биосфера. Вполне возможно, что они не смогут адаптироваться.