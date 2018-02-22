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Ученые: человека невозможно защитить на Марсе
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Российские ученые усомнились в способности человека выжить при полете на Марс 

ТАСС 22 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Нынешний уровень развития технологий позволяет доставить людей на Марса, однако защитить их от действующей там радиации пока невозможно. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом физики космической плазмы Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
"Если говорить в принципе о технической возможности долететь, то она есть — "Протон" несколько раз запустим, соберем на орбите "паровоз с вагонами" и оттолкнем к Марсу, он как-то долетит и, возможно, кого-то довезет даже. Вопрос — каковы шансы вернуться назад, учитывая радиацию", — сказал Петрукович.
По его словам, существуют многие виды радиации, попытки защититься от которых могут только усугубить ситуацию.
"Если во время полета мы сталкиваемся с очень высокоэнергетичными космическими лучами, они пролетают насквозь. Но если у вас стоит высокая защита, они распадаются на так называемый ливень и "прошивают" насквозь. Повреждения от такого ливня на порядок выше", — пояснил ученый.
Воздействие таких видов радиации на биологические виды пока еще плохо исследовано, однако они опасны именно массовостью возможного поражения организма.
Помимо проблем с безопасностью полета, по мнению специалиста, необходимо еще решить и вопрос о его финансировании. "Для полета на Марс должны быть вложения, сравнимые со всей мировой космонавтикой. Поэтому, вероятно, это должен быть какой то международный проект", — сказал Петрукович.
В настоящее время в России и США рассматриваются различные проекты, связанные с полетами на Марс.
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