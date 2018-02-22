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Новый тип искусственной электронной кожи позволяет чувствовать прикосновения
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Новый тип искусственной электронной кожи позволяет чувствовать прикосновения 

Hi-News.ru 22 февраля 2018
Фото: Hi-News.ru
Современные технологии уже позволяют воссоздать конечности, управляемые силой мысли, и даже частично вернуть зрение и слух людям, которые по тем или иным причинам их лишены. Однако кое-что до сегодняшнего дня оставалось недоступным современной науке: разработка искусственной кожи. Причем речь идет не о выращенных живых тканях (с этим успешно справляются трансплантологи), а именно о создании электронного аналога кожи, который обладал бы всеми ее свойствами. И группе экспертов из Стенфордского университета впервые в истории удалось сконструировать самую настоящую «электронную» кожу.
Как сообщает издание Nature, возглавляет разработку инженер Чжэнань Бао, которая уже несколько лет занимается проектированием различных эластичных и чувствительных электронных материалов, которые позволяли бы чувствовать прикосновение. Госпоже Бао удалось создать эластичную полимерную схему со встроенным в нее сенсором прикосновений. Такой материал, помимо всего прочего, может также выступать в качестве сенсорного экрана, то есть применяться не только для создания искусственной кожи, но и при производстве гибкой электроники.
Новое изобретение состоит из нескольких слоев полимеров. Основной слой отвечает за гибкость и эластичность, а другие являются сложными электронными схемами. Разделяет эти слои третий вид полимеров — диэлектрики, изолирующие материалы и предотвращающие нежелательное взаимодействие слоев друг с другом и с окружающей средой. В 1 квадратном сантиметре «электронной кожи» заключено более 6000 различных сенсоров и устройств, которые в совокупности работают по тому же принципу, что и нервные окончания.
Как заверяют ученые, уже сейчас имеющийся прототип можно растягивать в 2 раза в сравнении с существующим размером без потери свойств. Кроме того, ученые уже вплотную приблизились к созданию процесса массового производства такой кожи. Создав целые листы этого материала, можно не только вернуть человеку утраченную чувствительность, но и найти ему массу применений в создании гибкой электроники, медицинских датчиков, сенсоров и даже роботов абсолютно нового типа.
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