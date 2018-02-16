Россия запустит на орбиту два спутника «Блиц— М»

«Известия»: Россия запустит в октябре на орбиту два спутника «Блиц— М»

"К старту подготовлены два космических аппарата "Блиц-М". Планируется, что они будут запущены вместе с космическими аппаратами системы "Гонец" в октябре этого года", — сказал Рой газете. Россия в октябре 2018 года запустит в космос два спутника "Блиц-М", сделанных из стекла и предназначенных для составления гравитационной модели планеты, а также повышения точности системы ГЛОНАСС. Об этом в пятницу сообщила газета "Известия" со ссылкой на главу научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП), входящей в "Роскосмос" , Юрия Роя.

Спутники созданы на основании разработанной НПК СПП технологии сверхточного производства сферических линз. После выхода на орбиту они будут использованы в качестве мишеней для лазерных дальномеров по измерению различных дистанций с Земли. Отмечается, что погрешность при отражении лазерного сигнала составит не более 0,1 мм.

"Гонец" — российская система спутниковой связи. Она позволяет передавать координатные данные в рамках ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры связи вне зависимости от местоположения абонента.