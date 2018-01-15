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Искусственный интеллект впервые обошел человека
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Искусственный интеллект впервые обошел человека в тесте на понимание прочитанного 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA

ТАСС, 15 января. Китайский интернет-гигант Alibaba Group разработал модель искусственного интеллекта, которая успешнее человека справилась с тестом на понимание прочитанного материала.

Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, тест, разработанный Стэнфордским университетом (США), является одним из наиболее авторитетных способов оценки навыков машины понимать прочитанное. Он включает в себя более 100 тыс. вопросов, основанных на 500 статьях из онлайн-энциклопедии "Википедия". Тест помогает определить, способны ли машины обрабатывать большие массивы информации и давать точные ответы на поставленные вопросы.

По результатам исследования показатель искусственного интеллекта составил 82,4, а результат соперничавших с ним людей оказался на отметке 82,3. В Alibaba заявили, что это первый случай, когда машина смогла обойти человека в подобном испытании. Сделать это удалось и искусственному интеллекту, разработанному американской компанией Microsoft. Его результат в том же тесте составил 82,7, однако итоги тестирования были подведены на день позже.

Под искусственным интеллектом подразумеваются сложные системы, которые способны не только действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаться, а также совершать действия, которые не были заложены программистом изначально.

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