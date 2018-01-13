«Лыбидь» вынуждает Украину все больше платить РФ

Спутник длительного хранения: «Лыбидь» вынуждает Украину все больше платить России

Заявленные украинским Южмашем необходимые 8 миллионов долларов для запуска спутника "Лыбидь" — мелкая сумма, которой явно не хватит для строительства ракеты и отгрузки спутника на Байконур. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Заявленные украинской компанией "Южмаш" $8 млн для завершения строительства ракеты, чтобы запустить спутник "Лыбидь" — сумма крайне мала для серьезных космических проектов. К примеру, 80 миллионов долларов сопоставимы со стоимостью ракеты-носителя, которая должна вывести аппарат на орбиту. Указанные 8 миллионов, скорее всего, не окупят все необходимые для завершения проекта траты, а Киев не может найти нужные реальные суммы.

О проекте "Лыбидь" я слышал еще в XX веке, но до его практической реализации дошло только в 2011 году. Построило космический аппарат российское предприятие "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени академика Решетнева, с тех пор более четырех лет Украина платит за его консервацию и хранение на складах в РФ. Вероятнее всего, Киев остался должен и за сам аппарат — спутники ИСС производит из деталей, заказываемых из-за рубежа за свой счет. Но такие контракты засекречены, и просчитать точную экономику проекта невозможно", — отмечает специалист.

Украинская компания Южмаш на своем сайте разместила планы на 2018 год, один из пунктов — запуск первого телекоммуникационного спутника "Лыбидь" на орбиту. Контракт был заключен еще в "нулевых" годах. "Заказано изготовление одной ракеты-носителя "Зенит-2SLБ". Заказчик — ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры". Для завершения этого контракта "Южмаш" ожидает получения $8,245 млн, это позволит завершить сборку изделия, а также отгрузить его на космодром Байконур для запуска", — сказано в сообщении.

"Эти деньги должно выделить украинское правительство — если они найдутся, спутник можно будет запустить. Сам конкретный спутник по проекту "привязан" к определенному типу ракеты, менять тип носителя нежелательно и потребует дополнительных вложений. Но, насколько известно, у Роскосмоса в запасе есть одна ракета "Зенит", который можно использовать для выполнения контракта.

С другой стороны, спутник можно продать — как на земле, так и после вывода на орбиту. Хотя сомнительно, чтобы на столь специфичный продукт нашелся покупатель. Роскосмос заинтересован в выполнении контракта — это его прямая прибыль. Но в крайнем случае контракт можно и разорвать, тем более, что у каждого соглашения есть гарантийные сроки, а у каждого аппарата — сроки хранения. Сейчас ситуация Киев "подвесил в воздухе" — видимо, до принятия политических и финансовых решений", — подчеркивает специалист.

Миллионы "испарились при переводе"

В конце декабря 2017 года канадская компания MDA прекратила сотрудничество с Украиной по запуску телекоммуникационного спутника "Лыбидь" — именно она выделяла в 2011 году 292 млн долларов под гарантии украинского правительства на проектировку, создание и запуск спутника. В процессе перевода средств Киев использовал офшорную компанию Briklin Limited, при переводе через которую исчезли 8 миллионов долларов — деньги "Южмашу" так и не поступили.

Киев возвел проект "Лыбидь" в ранг национального — регулярно и традиционно сроки запуска спутника переносятся на следующий год. Глава государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко заявлял, что правительство страны обязалось найти деньги на "масштабный запуск", теперь событие анонсируют на вторую половину 2018 года. А для Украины это вопрос национальной безопасности — сейчас сегодня ни Минобороны страны, ни СБУ не могут быть уверены в секретности передаваемых через чужие спутники данных.

"Чтобы "Лыбидь", наконец, "взмыла" на орбиту, нужно выполнить несколько условий. Во-первых, конечно, Киеву придется найти деньги для завершения проекта. Второе — придется провести аудит заключенного с РФ в изначально контракта, чтобы выяснить, сколько Киев остался должен по итогам четырех лет ИСС Решетнева — очень возможно, что не все обязательства урегулированы. Есть еще вопросы страховок и другие пункты сложного контракта, по которым тоже применяются финансовые взыскания.

Опять же существенные отсрочки по исполнению контракта, которые допустил Киев, потребуют оплату России неустоек. Все это может вылиться в немалые для Украины суммы. С учетом того, что сейчас власти этой страны последовательно рвут контакты с Москвой, отказываясь от взаимоотношений, вряд ли все эти вопросы будут урегулированы быстро. А значит, шансов на скорый запуск "Лыбиди" у Киева довольно мало. Южмаш же, возможно, выдает желаемое за действительное", — заключает Иван Моисеев.