Тест: Пипетка для слона или «толкатель» еды?

Гигантская пипетка или старинная кочерга: что это за странные вещи?

Кажется, в современном мире не осталось тайн. Но некоторые странные предметы заставляют обратиться к коллективному разуму: так и делают пользователи сайта Reddit.com, которые по фотографии выясняют «что это за штуковина». А вы сможете догадаться?