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Тест: Пипетка для слона или «толкатель» еды?
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Гигантская пипетка или старинная кочерга: что это за странные вещи? 

Рамблер 1 декабря 2017
Фото: MikeyCarrick/reddit.com
Кажется, в современном мире не осталось тайн. Но некоторые странные предметы заставляют обратиться к коллективному разуму: так и делают пользователи сайта Reddit.com, которые по фотографии выясняют «что это за штуковина». А вы сможете догадаться?
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