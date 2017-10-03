Мост в Крым могут поставить под защиту гидроакустических систем



Специальные гидроакустические системы российского производства могут быть установлены для охраны моста через Керченский пролив в Крыму, сообщил РИА Новости директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Моринформсистема-Агат" Станислав Чуй.

"Существует дочернее общество концерна — научно-исследовательский институт "Атолл", занимающийся разработкой методов гидроакустического, радиолокационного, оптико— и тепловизионного обнаружения противоправных действий при защите водных и околоводных объектов. На данный момент специалистами "Атолла" как раз прорабатывается возможность использования гидроакустического оборудования для обеспечения безопасности возводимого символа современной России — Керченского моста в Крыму", — рассказал Чуй.



По его словам, система не только запеленгует нарушителя, но и обеспечит передачу всех данных, требуемых для его задержания.



"Уже сейчас эти системы успешно применяются как на объектах военно-морского флота, так и на критически важных гражданских, таких как плотины гидроэлектростанций, защищая их от несанкционированного вторжения и возможных противоправных действий", — добавил собеседник агентства.



Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

