

Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров в интервью "Газете.Ru" рассказал, каким образом на Воронежском механическом заводе сложилась ситуация, из-за которой 71 двигатель для тяжелых ракет "Протон" оказался спаян не тем припоем. Брак был выявлен в ходе огневых испытаний, по их итогам в начале года был отозван весь задел по двигателям РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые устанавливаются на вторую и третью ступени "Протона", из-за чего запуск ракеты был отложен почти на полгода.

"Когда стали разбираться, оказалось, что один из вопросов касался складского учета используемых материалов. У кладовщицы была серьезная травма, она ушла на долгое время на больничный и на этот период не было элементарной преемственности в работе кладовщиков, — рассказал глава "Роскосмоса".



— Казалось бы, смешная история, которая возникла при отсутствии взаимодействия производства и, скажем так, складского хозяйства, логистики и привела к достаточно серьезным последствиям". По его словам, после инцидента приняты организационные меры, сключающие повторение подобных случаев в будущем.