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Украина допустила сборку ракет «Зенит» Россией
Украина теоретически допускает возможность окончательной сборки Россией украинских ракет-носителей «Зенит» на месте старта по программе «Морской старт», хотя это и очень сложно осуществить, считает представитель украинского ГП «Южмаш». «Теоретически это возможно, но очень сложно. Это фактически нужно строить завод, чтобы не только проводить окончательный монтаж двигателя и оборудования ракеты, но проверить и качество всего изделия», — передает его слова ТАСС.
Так он прокомментировал отказ России от комплектации украинских ракет-носителей «Зенит».
Представитель компании отметил, что стартовая платформа Sea Launch дислоцирована в порту Лонг-Бич (США) и на стартовом комплексе «Байконура», и организовать там сборку очень сложно — это рентабельно только при заказе 20-30 двигателей. В то же время, по его словам, «российские коллеги не в восторге от отказа России поставлять „Южмашу“ комплектующие».
2 июня сообщалось, что «Южмаш» в рамках проекта «Морской старт» заключил контракт на 12 ракет-носителей «Зенит» с компанией S7 Sea Launch Limited, зарегистрированной в США.
Однако на днях источник в российской ракетно-космической отрасли заявил, что Россия отказалась поставлять «Южмашу» комплектующие для ракет — системы управления и двигатель первой ступени, которые доставят непосредственно к месту старта, минуя Украину.
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