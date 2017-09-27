Украина допустила сборку ракет «Зенит» Россией



Украина теоретически допускает возможность окончательной сборки Россией украинских ракет-носителей «Зенит» на месте старта по программе «Морской старт» , хотя это и очень сложно осуществить, считает представитель украинского ГП «Южмаш». «Теоретически это возможно, но очень сложно. Это фактически нужно строить завод, чтобы не только проводить окончательный монтаж двигателя и оборудования ракеты, но проверить и качество всего изделия», — передает его слова ТАСС

Так он прокомментировал отказ России от комплектации украинских ракет-носителей «Зенит».



Представитель компании отметил, что стартовая платформа Sea Launch дислоцирована в порту Лонг-Бич (США) и на стартовом комплексе «Байконура», и организовать там сборку очень сложно — это рентабельно только при заказе 20-30 двигателей. В то же время, по его словам, «российские коллеги не в восторге от отказа России поставлять „Южмашу“ комплектующие».



2 июня сообщалось, что «Южмаш» в рамках проекта «Морской старт» заключил контракт на 12 ракет-носителей «Зенит» с компанией S7 Sea Launch Limited, зарегистрированной в США.