Названы цены на новый iPhone



компании Apple назвали цены новых iPhone. Стандартный гаджет будет стоить от 699 долларов, iPhone 8 Plus — от 799 долларов, iPhone X — от 999 долларов. Аппараты будут доступны в золотом, серебристом и сером цветах. Об этом сообщает РБК.

Мировая продажа iPhone 8 и iPhone 8 Plus начнётся сразу в 50 странах 22 сентября. Предзаказ на устройства начнётся с 15 сентября в 20 странах. В России в продажу устройство поступит 29 сентября. Флагман iPhone X поступит в продажу 3 ноября, предзаказ на гаджет начнётся 27 октября.



По данным аналитиков, неофициальные продавцы требуют за предзаказ iPhone 8 на сайтах «Авито» и «Юла» до 350 тысяч рублей. Розничные магазины предлагают оформить предзаказ за 56-90 тысяч рублей. У iPhone8 будет безрамочный экран и беспроводная зарядка. Кроме того, в новом гаджете вместо сканера Touch ID будет внедрена система распознавания лиц Face ID. iPhone X отличает стеклянный корпус с дисплеем в 5,8 дюйма и мощный чип Apple A11 Bionic.