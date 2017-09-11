Активность Солнца пошла на спад после вспышки



Солнечная активность пошла на спад, и земляне не почувствуют последствия замеченной накануне вспышки. Об этом RT рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев

После вспышки потоки заряженных частиц и жесткого излучения достигли Земли. Но поскольку она произошла на краю Солнца, даже на обратной его стороне, повторения последствий быть не должно.



Активность Солнца в данный момент практически пошла на спад— Сергей Богачев.



По его словам, вспышки на Солнце, которые начались с 6 сентября, стали крупнейшими за всю историю современных наблюдений. Богачев пояснил, что они происходили на фоне довольно слабой активности Солнца.



Исходя из эволюции Солнца, сейчас должно быть очень спокойное состояние, в каком-то смысле «солнечная спячка». Поэтому ученые рассматривают это скорее как разовый всплеск— Сергей Богачев.



Солнечные вспышки негативно отражаются на метеочувствительных людях, ухудшают работу электронных приборов и телефонной связи, а также вызывают крупные полярные сияния.



За последнюю неделю на Солнце произошли сразу четыре крупные вспышки. Вторая, зафиксированная 7 сентября, считается крупнейшей за последние 12 лет. В воскресенье, 10 сентября, на звезде произошла вспышка наивысшего класса активности.

