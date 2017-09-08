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В России заблокировали несколько крупных сайтов

В России заблокировали несколько крупных сайтов
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В России заблокированы пять сайтов, на которых был размещён «пиратский» контент. С таким заявлением выступили в Роскомнадзоре. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Соответствующее решение принял Мосгорсуд по иску правообладателей ЗАО «С. Б. А. Мьюзик Паблишинг» и Warner Bros. Entertainment Ink». В ведомстве не стали уточнять, о каких именно интернет-ресурсах идёт речь, но подчеркнули, что их посещаемость составляет от 254 тысяч до 18,5 миллионов пользователей в месяц.
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