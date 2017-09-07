В РАН рассказали, как повлияет на людей мощная вспышка на Солнце

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды США заявили, что произошедшая на Солнце самая мощная за последние двенадцать лет вспышка откликнется 7 сентября сильной геомагнитной бурей. Ведущий научный специалист Пултовской обсерватории РАН Георгий Гончаров прокомментировал журналистам РЕН ТВ эту информацию.

По его словам, такой мощной вспышки не было много лет.

"На все влияет. На здоровье, на погоду. Но на погоду, естественно, не в долгосрочном плане", — поделился информацией Георгий Гончаров.

С его слов следует, что также возрастет смертность в ДТП, увеличится количество аварий.

"Завтра вечером количество ДТП и смертность в ДТП резко возрастут", — предупредил он.

По его словам, завтра также надо будет быть предельно внимательными тем, кто младше 12 лет.