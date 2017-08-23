СМИ: Роскосмос потерял связь с тремя спутниками на орбите

Три российских спутника с середины июля не выходят на связь с Землей.

По данным газеты «Известия», специалисты Роскосмоса уже более месяца не могут установить связь с несколькими российскими спутниками после того, как космические аппараты были выведены на орбиту с Байконура ранее 14 июля.