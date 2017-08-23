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СМИ: Роскосмос потерял связь с тремя спутниками на орбите
Фото: wikimedia.org
Три российских спутника с середины июля не выходят на связь с Землей.
По данным газеты «Известия», специалисты Роскосмоса уже более месяца не могут установить связь с несколькими российскими спутниками после того, как космические аппараты были выведены на орбиту с Байконура ранее 14 июля.
Связь была потеряна с двумя спутниками дистанционного зондирования МКА-Н. Не отвечает и малый спутник Московского авиационного института, как указывает издание со ссылкой на источники. При этом специалисты не торопятся признавать спутники потерянными.
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