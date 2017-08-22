Эксперты предупредили пользователей о нашествии кибермутантов

В минувшем полугодии общее количество фишинга и вымогательских атак на компьютеры пользователей из США, Европы и Азии увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в блоге компании Check Point.

По данным исследования, 23,5 процента организаций по всему миру пострадали от вредоносной рекламы RoughTed, а 19,7 процента компаний были атакованы вирусом Fireball.

Среди основных угроз эксперты назвали нашествие кибермутантов и новую волну мошенничества. Опыт с Fireball показал, что специалисты проигрывают войну против вредоносных программ, распространяемых легальными источниками с помощью рекламы. Процент атак на пользователей, выполненных с помощью вымогательских программ за отчетный период удвоился по сравнению прошлым годом и теперь составляет 48 процентов.

Помимо мутантов, стремительно эволюционируют вирусные программы, работающие на основе макросов вроде Microsoft Office. Новое поколение вредоносных загрузчиков действует тихо и даже не требует от пользователя запуска макроса. При этом национальное кибероружие захвачено злоумышленниками, которые пользуются доступностью разработанных правительствами хакерских инструментов, позволяющих любому продвинутому школьнику организовать массированную кибератаку.