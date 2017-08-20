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И Арктика нам покорится: в России разрабатывают новый вездеход для Севера
В России разрабатывают новый вездеход для нужд Севера, способный работать даже в самых экстремальных арктических условиях.
Как сообщает портал VistaNews, работы ведутся в технопарке «Жигулевская долина» и уже близки к своей финальной стадии.
Вездеход сможет перевозить до 10 тонн груза и поможет реализации планов правительства России по освоению Арктики.
Кроме того, конструкторы полагают, что подобная техника является незаменимой при разработке газовых месторождений в северных широтах.
В технопарке активно сотрудничают Opel, General Motors, «АвтоВАЗ» и другими известными автопроизводителями.
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