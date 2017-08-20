И Арктика нам покорится: в России разрабатывают новый вездеход для Севера

В России разрабатывают новый вездеход для нужд Севера, способный работать даже в самых экстремальных арктических условиях.

Как сообщает портал VistaNews, работы ведутся в технопарке «Жигулевская долина» и уже близки к своей финальной стадии.

Вездеход сможет перевозить до 10 тонн груза и поможет реализации планов правительства России по освоению Арктики.

Кроме того, конструкторы полагают, что подобная техника является незаменимой при разработке газовых месторождений в северных широтах.