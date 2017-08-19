Опубликован рейтинг самых мощных смартфонов

Портал AnTuTu обнародовал новый рейтинг, в который вошли самые высокопроизводительные смартфоны июля.

Специалисты AnTuTu провели специальные тексты, чтобы выявить лучших представителей мира мобильной электроники. Оказалось, что семь из десяти лучших смартфонов работают на базе процессора Snapdragon 835. Еще один использует чипсет Snapdragon 821, а два смартфона от Apple построены на чипе A10.

Лидером рейтинга стал китайский смартфон OnePlus 5. На втором месте расположился ZTE Nubia Z17. Замыкает первую тройку устройство HTC U11. Также в рейтинге фигурируют такие смартфоны, как Xiaomi Mi 6 и безрамочный Samsung Galaxy S8.