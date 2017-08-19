Цукерберг вновь уйдет в декретный отпуск

Глава Facebook Марк Цукерберг уйдет в декретный отпуск в связи с рождением второй дочери. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я планирую взять два месяца отпуска по уходу за ребенком, в этот раз я воспользуюсь возможностью взять его частями. Один месяц отпуска я пробуду с супругой и девочками, а затем мы проведем вместе целый месяц в декабре», — указал он.

При этом Цукерберг не написал, кто будет руководить компанией во время его отсутствия.

Впервые в декретный отпуск Цукерберг ушел в декабре 2015 года после рождения первой дочери. Объясняя свое решение, он сослался на результаты исследований, согласно которым временный уход родителей с работы после рождения ребенка оказывает положительное влияние на семью в целом.

19 мая 2012 года Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Его жена имеет докторскую степень по медицине. Семейная пара несколько лет пыталась завести ребенка, но Присцилла перенесла три выкидыша. 2 декабря 2015 года у пары родилась дочь Максима Чан. В марте 2017 года было объявлено, что Цукерберг и его супруга станут родителями во второй раз.

С 2016 года все сотрудники Facebook вне зависимости от половой принадлежности и сексуальной ориентации могут брать до четырех месяцев оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.