Главное сейчас
-
«Слёзы на глазах». Путин рассказал о впечатлении от визита в Севастополь
-
В Skype появилась долгожданная возможность
-
Выросло число погибших в резне в Финляндии
-
Массовое изъятие долларов, место следующего теракта ИГ и другие события дня
-
Как в России отреагировали на назначение «представителя» Порошенко в Крыму
Главные события у вас в почте
Легендарные фотокамеры "Зенит" начнут выпускать снова
Фото: Wikimedia
Обновленные цифровые камеры " Зенит" появятся на рынке в 2018 году. Красногорский механический завод имени Зверева будет заниматься производством оптической части, в то время как электроника будет поставляться в Россию из-за рубежа.
Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление заместителя гендиректора завода Игоря Сергеева, сделанное в эфире " Радио 1".
По его словам, завод намерен возродить производство продукции и рассматривает проект кооперации с " одной из ведущих компаний во производству фототехники" для создания совместного продукта.
Обновленный фотоаппарат, как утверждает Игорь Сергеев, получит " характерные обводы и эргономику" , однако будет изготовлен с использованием кожи и других высококачественных материалов. Стоимость устройства будет выше, чем у " хорошего смартфона".
В то же время Сергеев подчеркнул, что у завода нет намерения конкурировать с известными производителями фотографической техники.
Оставить комментарий