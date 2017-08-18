Обновленные цифровые камеры " Зенит" появятся на рынке в 2018 году. Красногорский механический завод имени Зверева будет заниматься производством оптической части, в то время как электроника будет поставляться в Россию из-за рубежа.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление заместителя гендиректора завода Игоря Сергеева , сделанное в эфире " Радио 1".

По его словам, завод намерен возродить производство продукции и рассматривает проект кооперации с " одной из ведущих компаний во производству фототехники" для создания совместного продукта.

Обновленный фотоаппарат, как утверждает Игорь Сергеев, получит " характерные обводы и эргономику" , однако будет изготовлен с использованием кожи и других высококачественных материалов. Стоимость устройства будет выше, чем у " хорошего смартфона".

В то же время Сергеев подчеркнул, что у завода нет намерения конкурировать с известными производителями фотографической техники.