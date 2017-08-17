МОСКВА, 17 авг — РИА Новости . Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом военного назначения стартовала с космодрома Байконур в Казахстане, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России

"С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М » с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — сказали в военном ведомстве.

Общее руководство пуском ракеты осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко , прибывший на космодром для контроля запуска космического аппарата.

"Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя «Протон-М» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя", — сообщили в Минобороны.

Контроль осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил.

Ракета-носитель «Протон-М»