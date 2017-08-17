Росавиация сертифицировала вертолет Ми-171А2

" Сертификация вертолета Ми-171А2 проводилась в рамках заявки на одобрение главного изменения типовой конструкции Ми-171А, ранее поданной МВЗ им М. Л. Миля в Росавиацию. Всего Росавиацией были сертифицированы 16 главных изменений типовой конструкции вертолета" , — говорится в сообщении.



Переизданный сертификат удостоверяет, что вертолет транспортной категории Ми-171А2 соответствует применяемым к ним требованиям норм летной годности, а также позволит приступить к поставкам вертолетов этой модели на мировые рынки.



Среди основных изменений — увеличение взлетной массы до 13 тонн по категории А; замена состава экипажа (КВС, второй пилот и бортмеханик) на двухчленный (КВС и второй пилот); изменение конструкции фюзеляжа, стабилизатора и килевой балки; замена двигателей на модель ВК-2500ПС-03 и вспомогательной силовой установки на модель SAFIR 5K/G MI.





Ранее холдинг " Вертолеты России" договорился с авиакомпанией " ЮТэйр" о передаче двух Ми-171А2 в опытную эксплуатацию. Также " Вертолеты России" заключили с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) соглашение на поставку машин данного типа в медицинской версии. Холдинг и " Газпром" подписали соглашение о намерениях по созданию вертолетов морского предназначения типа Ми-171А2.

Средний многоцелевой вертолет Ми-171А2 — новейший представитель семейства Ми-8/17, оснащенный интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 (" стеклянная кабина"), который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа.