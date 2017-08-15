Россию охватил новый вид спама

В России появился новый вид спама — автоматические «обзвоны», жертвами которого стали уже 65 процентов жителей страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Telecom Daily.

Система, разработанная злоумышленниками, автоматически набирает номера телефонов, а потом обрывает вызов после первого гудка. В результате на экране мобильного телефона высвечивается пропущенный вызов с незнакомого номера. Если владелец телефона перезвонит по этому номеру, на том конце прозвучит рекламное объявление. Чаще всего рекламируют там юридические и медицинские услуги.

По данным Telecom Daily, за последние полгода количество рекламных сообщений подобного рода выросло на 50 процентов.

Представители сотовых операторов рассказали, что такой вид спама зародился в Японии. Там его называют Wangiri. В некоторых вариантах этой схемы человек перезванивал на платный номер, и с его счета списывали деньги.

По российскому закону «О рекламе», не допускается ее распространение по сетям электросвязи, в том числе телефонной, без предварительного согласия абонента. Ответственность за это нарушение несет распространитель рекламы. При этом, если гражданин сам обращается за получением информации (например, перезванивает по номеру), распространитель рекламы никакой ответственности за это не несет.