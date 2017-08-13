"Ъ" назвал предполагаемую дату появления беспилотных пассажирских самолетов

Пассажирские авиалайнеры, летающие без пилота, довольно скоро могут стать реальностью, пишет газета " Коммерсант" со ссылкой на прогнозы аналитиков банка UBS.



Первые самолеты, дистанционно управляемые с земли, могут появиться уже к 2025 году, утверждает издание. Такие лайнеры позволят авиакомпаниям сэкономить до 35 миллиардов долларов. В первую очередь снизятся издержки на заработную плату пилотов.



Появление дистанционно управляемых самолетов благотворно скажется и на пассажирах: автоматизация полетов, по оценкам аналитиков, позволит снизить стоимость авиабилетов на десять процентов.





Среди компаний, занимающихся разработкой беспилотных технологий, — Boeing . Корпорация работает над системой, в которой решения вместо пилота будет принимать искусственный интеллект.

Пассажиры, однако, не рады. Согласно данным опроса, проведенного специалистами UBS, больше половины респондентов — 54 процента — не полетят на воздушном судне без пилота, даже если цены на билеты будут ниже.



Скептики есть и среди представителей авиационной отрасли. " Автоматизация в кабине пилотов не новая вещь — она уже сейчас применяется. Однако каждый день пилоты вмешиваются, когда автоматика делает не то, что нужно" , — подчеркнул Стив Ланделлс, эксперт по безопасности полетов Британской ассоциации пилотов гражданской авиации.