Ученые раскрыли неожиданную опасность портов USB

USB-разъемы могут использоваться для кражи личных данных, выяснили ученые Центра компьютерных наук в университете Аделаиды в Австралии. Об этом сообщил сайт EurekAlert!

Неожиданное открытие сделал один из студентов университета — он подключил к компьютеру модифицированную USB-лампочку и обнаружил, что через нее на соседний передавалась информация.

Специалисты обнаружили, что если подключить вредоносное устройство к тому же USB-концентратору, оно сможет перехватить информацию, отправленную на компьютер напрямую.

Также можно красть данные о паролях и другую информацию, которую человек вводит через клавиатуру. Специалисты проверили различные виды USB-концентраторов и пришли к выводу, что такую уязвимость имеют 90% из них.