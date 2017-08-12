Стали известны самые «тяжелые» приложения для Android

Компания Avast составила рейтинг самых «тяжелых» приложений для смартфонов на платформе Android в своем отчете Android App Performance & Trend Report. Об этом сообщила «Газета.ru».





В числе лидеров оказались недавно вышедшие Play Music, Talkback и Docs от Google . Из мессенджеров в список попали закрытый ChatON, Google Hangouts и LINE.

Сервис обмена фото— и видеосообщениями Snapchat, Facebook и музыкальный Spotify ранее занимали первые строчки хит-прада, а в этом квартале получили награду «Лучшее усовершенствование».



Критериями отбора послужили энергозатраты мобильных программ, потребление мобильного трафика и свободная память телефона. Для рейтинга использовали данные более чем трех миллионов смартфонов на Android.

