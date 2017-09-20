Российская цена iPhone X оказалась самой высокой в мире

Журналисты издания Business Insider, пересчитав цену iPhone X с местных валют на доллары, узнали, сколько стоит новинка Apple в разных странах мира. Самой высокой цена на "айфон" оказалась в России — $1390 (79 990 рублей), самой низкой — в Японии ($1018, или 112 800 иен).



Второе место по дороговизне iPhone X заняли страны ЕС (около 1159 евро, или $1376), третье — Великобритания (999 фунтов стерлингов, или $1338). Мексиканцам "фруктовый" гаджет обойдется в $1325 (23 499 песо), китайцам — в $1279 (8388 юаней). В США аппарат будет продаваться за $999, включая средний по штатам налог с продаж — за $1063.



"Юбилейный" смартфон Apple, выходящий спустя 10 лет с момента релиза модели 1-го поколения, был показан 12 сентября. iPhone X обладает 5,8-дюймовым экраном Super Retina, занимающим практически всю лицевую поверхность (за исключением полоски с датчиками в верхней части), стеклянным корпусом, более производительным процессором A11 Bionic, поддержкой технологии сканирования лица Face ID и беспроводной зарядки.



В России iPhone X с памятью 64 ГБ будет продаваться за 79 990 рублей. За вариант на 256 ГБ попросят 91 990 рублей. "Фруктовый" смартфон будет доступен у нас для заказа с пятницы, 27 октября, а поступит в продажу 3 ноября.



Высокая цена на новинку объясняется наличием дорогих компонентов. Как говорят аналитики, Samsung — единственный поставщик OLED-дисплеев для нового "айфона" — вынуждает своего партнера закупать их по цене $120–130 за штуку. Для сравнения, 5,5-дюймовые ЖК-дисплей для iPhone 7 Plus обходятся Apple в $45–55. Стоимость всех комплектующих, используемых в "десятке", составляет $581, в iPhone 7 — менее 250 долларов.



Источник: Business Insider