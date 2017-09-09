iPhone 8 станет самым дорогим среди смартфонов Apple - СМИ



Новая модель iPhone от Apple , которая будет представлена 12 сентября, станет самой дорогой среди смартфонов компании, пишет издание Telegraph.

По данным представителей компании Foxconn, которая занимается производством смартфонов от Apple, iPhone 8 "не будет дешевым". По предварительным оценкам, новая версия iPhone может стоить около 1 тысячи долларов. Модели 7s и 7s Plus будут продаваться по более низкой цене, которая будет приблизительно равна стоимости предшествующих iPhone 7 и 7 Plus — 782 и 938 долларов соответственно.



Apple поставит цель удивить пользователей в честь десятилетней годовщины гаджета, пишет издание. Внешним отличием станут дисплей размером во всю переднюю панель, что поможет Apple увеличить экран, не увеличивая размер самого устройства, а также отсутствие кнопки "домой". Телефон будет оснащен программой для распознавания лиц с инфракрасным сканером, таким образом, разблокировать устройство можно будет после сканирования лица пользователя. Кроме того, ожидается, что в смартфоне будет 3D-камера.



По данным газеты, iPhone 8 выйдет в трех цветах: белом, черном и медном. Также появлялись сообщения, что третьим цветом аппарата наряду с белым и черным станет "розовое золото".



По традиции дизайн iPhone претерпевает изменения каждые два года: сначала Apple выпускает телефон с принципиально новым дизайном, а спустя год лишь слегка его модернизирует. Однако в этом году в сентябре компания выпустит сразу три смартфона: iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8. Предполагается также, что помимо iPhone корпорация представит обновленную версию Apple TV и смарт-часов Apple Watch, которые позволят их владельцам использовать часы без необходимости носить с собой смартфон.

