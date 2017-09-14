Главные события у вас в почте
Apple обвалила цены на iPhone 7 и iPhone 7 Plus
Американская корпорация Apple после презентации нового смартфона iPhone X существенно опустила цены на всю линейку гаджетов iPhone в России.
В среднем смартфоны Apple седьмого поколения подешевели на 4 тысячи рублей.
Также изменились цены на iPhone 6s, стоимость которого упала с 41 тысячи до 36 тысячи рублей, а iPhone SE теперь можно купить за 28 тысячи вместо 30 тысяч рублей.
12 сентября в Купертино прошла ежегодная презентация Apple, на которой компания презентовала публике сразу несколько устройств: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X и Apple Watch Series 3.
новый iphone Технологии В мире Главное Еще 1 тег
Оставить комментарий