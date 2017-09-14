Apple обвалила цены на iPhone 7 и iPhone 7 Plus‍

Американская корпорация Apple после презентации нового смартфона iPhone X существенно опустила цены на всю линейку гаджетов iPhone в России.



В среднем смартфоны Apple седьмого поколения подешевели на 4 тысячи рублей.



Также изменились цены на iPhone 6s, стоимость которого упала с 41 тысячи до 36 тысячи рублей, а iPhone SE теперь можно купить за 28 тысячи вместо 30 тысяч рублей.

