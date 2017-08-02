Ракета Vega вывела на орбиту итальянский военный спутник с космодрома Куру



Европейская ракета-носитель Vega во вторник успешно вывела на орбиту спутник наблюдения Optsat-3000 в интересах минобороны Италии. Об этом сообщил глава компании Arianespace (оператор запуска) Стефан Исраэль.

"Optsat-3000 отделился от Vega. Параметры орбиты в норме", - написал он в Twitter.



Ракета стартовала во вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка). Помимо итальянского аппарата, Vega также должна вывести спутник Venµs для совместного научного проекта Израиля и Франции.



Vega - европейская одноразовая ракета космического назначения. Названа в честь яркой звезды в созвездии Лиры. Предназначена в основном для малых спутников (весом 1-2 т), а также мини- (от 300 кг до 1 т) и микроспутников (до 300 кг), используемых в научных целях и для наблюдения за поверхностью Земли. Может выводить в космос как один, так и несколько аппаратов.