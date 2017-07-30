Путин запретил использование анонимайзеров

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в РФ анонимайзеров - сервисов, которые дают возможность просматривать запрещенные сайты. Документ от 29 июля опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен. Закон предписывает Роскомнадзору создание Федеральной государственной информационной системы (ФГИС), содержащей черный список запрещенных ресурсов.

Провайдеру, допустившему размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам, будут направлять электронное уведомление о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера.

Документ также устанавливает запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы.