Дальневосточные ученые создали робота-слесаря

Ученые из Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН создали робота-слесаря для обработки литых деталей. Машина оснащена искусственным интеллектом и техническим зрением.

Робот предназначен для адаптивной обработки литых деталей в тех случаях, когда места резки заранее не определены. Искусственный интеллект позволит роботу определить те места, где необходима механическая обработка. Ранее, когда данный процесс выполнялся вручную, получалось много брака.