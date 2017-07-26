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Дальневосточные ученые создали робота-слесаря
Фото: Huichan Zhao/Provided
Ученые из Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН создали робота-слесаря для обработки литых деталей. Машина оснащена искусственным интеллектом и техническим зрением.
Робот предназначен для адаптивной обработки литых деталей в тех случаях, когда места резки заранее не определены. Искусственный интеллект позволит роботу определить те места, где необходима механическая обработка. Ранее, когда данный процесс выполнялся вручную, получалось много брака.
Аналогов разработанному роботу в мире нет, сообщает РИА Новости. Элементы системы в настоящее время тестируются на заводе "Дальприбор" (Владивосток). Планируется, что затем она будет включена в процесс производства на заводе.
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