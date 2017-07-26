"Лаборатория Касперского" объявила о запуске бесплатного антивируса

"Есть отличная новость – мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, "безвозмездно, то есть даром", — говорится в заявлении Касперского.

Как сообщается на сайте, бесплатный антивирус не будет "конкурировать" с платными версиями. Также отмечается, что работа над Kaspersky Free велась в течение полутора лет.

"Есть значительное количество пользователей, у которых нет двух тысяч рублей на премиальную защиту, из-за чего они вынуждены устанавливать дырявые поделки и даже использовать активно навязываемый Microsoft Windows Defender. Увеличение числа установок Free позитивно влияет на качество защиты для всех пользователей за счёт расширения big data базы для технологий машинного обучения", — говорится в заявлении Касперского.

"В прошлом году продукт успешно "отпилотировался" в регионе Россия-Украина-Белоруссия, в Китае, а также и в "Нордиксе" (это Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия)", — сообщается на сайте.

Запуск антивируса будет проводиться поэтапно. Первыми, кто сможет опробовать Kaspersky Free уже в июле, станут жители США, Канады и многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Казахстан. В сентябре – Индия, Гонконг, Ближний Восток, Африка, Турция и Латинская Америка. Октябрь – Европа, Япония и Южная Корея. До конца года компания планирует сделать антивирус доступным для всех стран.