«Российские хакеры» довели Барака Обаму до паранойи

Барак Обама , как выяснилось, весьма тщательно готовился к возможным хакерским атакам в день президентских выборов. Дошло до того, что на избирательные участки могли отправить вооружённых полицейских. И даже мобилизовать армию. И всё — из-за параноидальной боязни мифических российских киберпреступников.

В подвалах Белого дома нашли секретный план Обамы. 15 страниц, в которых кроются ответы на то, как противостоять виртуальным атакам. Эти документы попали журналистам издания "Тайм". Главные герои — русские хакеры, которые ополчились на президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Чиновники Вашингтона предусмотрели несколько стратегий, как дать отпор виртуальным агрессорам. Так, в случае мощной атаки и остановки голосования, хотели напугать хакеров автоматом — и выставить правоохранителей на избирательных участках. Могли даже привлечь военных, в том числе Нацгвардию. Опять же — по требованию. Понятно, что бряцание оружием мало чем поможет против IT-спецов. А вот надавить на избирателей — вполне.

"Русских хакеров использовали, придумали и создали этот миф для того, чтобы раскрутить огромную энергетику, машину изменяющую ход выборов в США, то есть готовы были на вооруженный переворот, на введение вооруженных сил для того, чтобы добиться желаемого результата", — уверен Дмитрий Солонников , директор Института современного государственного развития.

Американское издание приводит ряд примеров, как незримые руки хакеров вторгались в выборные процессы двух десятков штатов. Следы максимально невидимые, но точно русские — не иначе — уверен автор статьи и его собеседники. Впрочем, план настолько секретный, что полностью бесполезный. Ведь оказывается, русские хакеры уже давно залезли по локти в американские системы. Так, уязвимость и взлом обнаружили в графстве Риверсайд. Так, подозревают некого агента, который 3 недели имел доступ к 15 миллионам файлов избирателей.

И, более того, в статье недвояко намекают — действующий Президент США, возможно, замешан в этих схемах. Автор материала уверен — усилия россиян все же, возможно, сработали при умышленном или неумышленном содействии Дональда Трампа . Зачем? Эксперты отвечают — в историю с хакерами затягивают всех. Выводят на поле брани широкие массы, чтобы создать скандал и этим влиять на политические процессы в стране.

"Драка идёт наверху между двумя кланами американского капитала, финансового клана, который имел контроль последние лет 30 над Америкой и производственным капиталом, который контроль пытается вернуть. И вот сейчас Трамп — представитель промышленного капитала — стал президентом, но финансисты, которые командовали Америкой долгие годы, не хотят отдавать позиции. Это самое простое — устроить скандал, что Трампа неправильно выбрали", — отмечает Сергей Филатов , обозреватель журнала "Международная жизнь".

Конечно, технологии, не новые. Создать внешнего врага. Так, Владимир Путин уже не в первый раз попадает на обложку журнала Time . Его силуэт выстраивается из одинаковых иконок, в разных оттенках серого. Эти значки обозначают пользователей интернета. В этом случае, хакеров.

"Сама эта история про вмешательство русских хакеров в американскую предвыборную кампанию строится на изначально ложной посылке, что ряд хакерских групп, существующих в сети Интернет, являются подразделениями российских спецслужб, те же самые Fancy Bear. Никаких доказательств нет у американских партнеров, но они упорно продолжают раскручивать истерику", — считает Дмитрий Егорченков , директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН