Специальный шрифт для сайтов госорганов появится в России

Специальный шрифт для государственных нужд появился Рунете. Его будут использовать на сайтах всех федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсах.



Как пишет газета «Известия» , ссылаясь на Минкомсвязи России, основным претендентом на статус государственного шрифта является RF Sans от московской компании AIC. В ведомстве считают, что новый шрифт станет частью концепции по переводу сайтов госорганов на единый дизайн.