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Специальный шрифт для сайтов госорганов появится в России
Фото: pixabay.com/PD /
Специальный шрифт для государственных нужд появился Рунете. Его будут использовать на сайтах всех федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсах.
Как пишет газета «Известия», ссылаясь на Минкомсвязи России, основным претендентом на статус государственного шрифта является RF Sans от московской компании AIC. В ведомстве считают, что новый шрифт станет частью концепции по переводу сайтов госорганов на единый дизайн.
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