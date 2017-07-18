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Российская Газета

"Секретная" функция iPhone шокировала интернет

Для многих владельцев гаджетов на базе операционной системы iOS стало сюрпризом, что на пиктограмме часов отображается текущее время с точностью секунд. Об этом пишет Mirror со ссылкой на многочисленные посты в Twitter, появившиеся в последнее время.
Несмотря на то, что многие пользуются iPhone на протяжении десятилетия, есть люди, которые обнаружили эту функцию только сейчас, отмечает издание. Для многих открытие стало настоящим шоком.
"ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ИКОНКА ПРИЛОЖЕНИЯ ЧАСОВ НА ВАШЕМ IPHONE НА САМОМ ДЕЛЕ ПОКАЗЫВАЕТ ВРЕМЯ?! И ЧТО ОНА ДВИЖЕТСЯ?!"
"Секундная стрелка приложения "Часы" действительно движется и показывает текущее время".
"Только что заметил, что иконка часов на iPhone движется и показывает правильное время".
Многие заподозрили, что движущиеся стрелки появились на иконке только после недавнего обновления iOS. "А давно иконка часов на iPhone показывает время? После свежего апдейта или с самого начала?"
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