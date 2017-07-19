Госдума рассмотрит законопроект о регулировании мессенджеров



Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о регулировании мессенджеров, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. К документу внесен ряд поправок.

Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, кто идентифицирован в установленном правительством порядке.



Кроме того, законопроект обязывает мессенджеры предусмотреть возможность "отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей", рассылки сообщений по инициативе госорганов, а также ограничения передачи сообщений с противозаконной информацией (под угрозой блокировки). Блокировку осуществляет оператор связи на основании вступившего в силу решения суда.



Поправки



Ранее профильный комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять законопроект во втором чтении, однако с рядом поправок.





Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин , поправками уточняется, что организатор обмена мгновенными сообщениями является организатором распространения информации в сети интернет и на него возлагаются дополнительные обязанности, помимо тех, которые уже установлены действующим законодательством.

Поправками устанавливается, что мессенджеры, которые являются российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера.



Левин указал на то, что эта поправка исключает необходимость заключения договора об идентификации пользователей между российскими мессенджерами и оператором связи.



Из основания ограничения доступа к информационному ресурсу исключено решение уполномоченного федерального органа власти. То есть доступ к информационному ресурсу организаторов распространения информации может ограничиваться только на основании судебного решения, отметил Левин.



Также предусматривается, что предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере возможно только с согласия пользователей мессенджера. Без согласия пользователей, явно выраженного в момент регистрации мессенджера, такие данные передаваться не могут, подчеркнул глава комитета Госдумы.