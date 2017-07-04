Запуск неучтенного дрона грозит штрафом в 5 тыс. рублей

Запуск не поставленного на учет дрона или другого малого беспилотника будет грозить владельцу штрафом до 5 тыс. рублей. Об этом пишет "Российская газета", отмечая, что с 5 июля вступают в силу требования Воздушного кодекса для малых беспилотников и дронов - владельцы должны поставить их на учет.



Как отмечает "РГ", речь идет о беспилотниках массой от 0,25 кг до 30 кг. "Все беспилотники должны летать на основании разрешения на использование воздушного пространства, а разрешение выдается на основании регистрационного номера беспилотного воздушного судна. И если большой беспилотник должен быть зарегистрирован, то небольшой летательный аппарат должен быть учтен", - пишет газета со ссылкой на гендиректора Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеба Бабинцева.



Если беспилотник взлетел без разрешения и без номера на борту - даже просто оторвался от земли - то за нарушение воздушного пространства гражданину могут выписать штраф в 5 тысяч рублей, должностному лицу - 20 тыс., а юридическому - на 300 тыс. рублей.





Требования не касаются воздушных змеев, но под них попадают небольшие авиамодели, пишет "РГ" со ссылкой на эксперта. И другие граждане имеют право заснять такой полет на камеру и передать информацию в Ространснадзор

Заявка на использование воздушного пространства сейчас подается за пять дней. Для небольших дронов пока обсуждается возможность уведомительного порядка полетов как для авиации общего назначения.

