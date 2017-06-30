

Президент Украины Петр Порошенко ответил отказом создателям петиции об отмене блокировки соцсети "ВКонтакте", соответствующее заявление опубликовала его пресс-служба.

Петиция об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" была создана 16 мая и набрала более 25 тысяч подписей. "Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", — говорится в тексте петиции.





"Исходя из приоритетов национальных интересов Украины… применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на 3 года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием. Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным", — говорится в ответе, опубликованном в четверг пресс-службой Петра Порошенко.

Свой отказ президент Украины мотивировал защитой украинских граждан от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента "групп смерти". Также он обвинил компании Mail.ru Group и "Яндекс" в монополизации рынка онлайн-сервисов.



В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

