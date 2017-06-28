Глава Роскомнадзора приветствовал позицию Дурова

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что ответ Дурова был им услышан. «Мы приветствуем его позицию», – отметил Жаров.

В среду основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров согласился на регистрацию мессенджера в реестре Роскомнадзора, однако отказался выполнять принятый в России антитеррористический пакет законов – так называемый пакет Яровой. Как отметил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев , включение Telegram в реестр организаторов распространения информации является лишь шагом навстречу Роскомнадзору и не влияет ни на что больше.

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