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Глава Роскомнадзора приветствовал позицию Дурова
Если представленные Павлом Дуровым сведения о Telegram будут достаточны, то мессенджер будет внесен в реестр распространения информации, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Жаров пояснил, что если в представленных Дуровым данных имеются все пять идентификаторов, то Telegram будет внесен в реестр, передает «Интерфакс».
Глава Роскомнадзора подчеркнул, что ответ Дурова был им услышан. «Мы приветствуем его позицию», – отметил Жаров.
В среду основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров согласился на регистрацию мессенджера в реестре Роскомнадзора, однако отказался выполнять принятый в России антитеррористический пакет законов – так называемый пакет Яровой. Как отметил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, включение Telegram в реестр организаторов распространения информации является лишь шагом навстречу Роскомнадзору и не влияет ни на что больше.
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