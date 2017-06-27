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Вирусов для умных гаджетов стало в 10 раз больше
Фото: rueconomics.ru
В «Лаборатории Касперского» поделились тревожными сведениями о возросшем числе вирусов, способных атаковать «умные» устройства.
Как сообщают СМИ, еще два года назад число вирусов равнялось 696. Сейчас их почти в 10 раз больше - 7242. При этом, они угрожают не только домашним устройства, но и промышленному оборудованию.
По данным «Лаборатории Касперского», среди IP-адресов, с которых производятся атаки, встречаются и те, на которых находятся системы мониторинга и управления устройствами, связанными с промышленностью и безопасностью.
Промышленное оборудование в данном случае - это кассовые терминалы, системы цифрового телевещания и охраны доступа и устройства экологического контроля.
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