Вирусов для умных гаджетов стало в 10 раз больше

«Лаборатории Касперского» поделились тревожными сведениями о возросшем числе вирусов, способных атаковать «умные» устройства.

Как сообщают СМИ, еще два года назад число вирусов равнялось 696. Сейчас их почти в 10 раз больше - 7242. При этом, они угрожают не только домашним устройства, но и промышленному оборудованию.

По данным «Лаборатории Касперского», среди IP-адресов, с которых производятся атаки, встречаются и те, на которых находятся системы мониторинга и управления устройствами, связанными с промышленностью и безопасностью.

Промышленное оборудование в данном случае - это кассовые терминалы, системы цифрового телевещания и охраны доступа и устройства экологического контроля.