Команда Telegram подготовила инструкцию для обхода возможной блокировки

На неофициальном канале команды Telegram появилась инструкция «Как активировать SOCKS5 в Telegram». В ней описывается способ обхода возможной блокировки мессенджера. Он основан на применении сетевого протокола SOCKS5, позволяющего незаметно пересылать пакеты данных от клиента к серверу через прокси-сервер. «В планах Роскомнадзора (и не только) устроить армагеддон для российских пользователей Telegram. Команда мессенджера предполагала такое решение и включила в функционал поддержку соединения с прокси-серверами на основе протокола SOCKS5»,— сообщила команда Telegram.

SOCKS5 предлагается включить как можно быстрее — до начала блокировки. Как утверждается в инструкции, опция уже доступна в Telegram Desktop и Mac, а мобильные клиенты получат ее в ближайшем обновлении.

Однако любой обход блокировок рискует стать незаконным — 8 июня в Госдуму был внесен законопроект о запрете на использование анонимайзеров. 22 июня комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате российского парламента одобрить его в первом чтении.

Напомним, несколько дней назад глава Роскомнадзора Александр Жаров попросил основателя Telegram Павла Дурова предоставить сведения о компании для включения их в реестр организаторов распространения информации и напомнил о возможности блокировки мессенджера в России. Он обвинил господина Дурова в нейтральности «по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером».